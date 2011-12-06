Кириленко отказался от своих слов, мол, был на эмоциях

Фракция «БЮТ-Батьківщина» выходит из переговоров с парламентским большинством относительно внесения в повестку дня вопроса о декриминализации статьи, по которой была осуждена экс-премьер-министр Украины Юля ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам на брифинге лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО.

«То, что я здесь в эмоциях сказал перед вами, что мы ради того, чтобы урегулировать политический кризис в стране, освободить политических узников, готовы брать на себя ответственность, голосуя за непопулярные вещи в интересах государства – мы собрались с фракцией и фракция внимательно отследила то, что говорилось и то, что пошло по средствам массовой информации. И решение принято такое: то, что говорилось здесь, это ваше личное мнение, мы не доверяем вашим коллегам по парламенту и ни на какие компромиссы, ни на какие предложения относительно какой-то совместной ответственности в ущерб народу не пойдем. Поэтому я официально заявляю свою позицию, что фракция из переговорного процесса выходит», - сказал И.КИРИЛЕНКО. Он отметил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» не будет вести переговоры с представителями большинства относительно тех или других вопросов по урегулированию со стороны большинства социально-экономического кризиса. По словам И.КИРИЛЕНКО, между большинством и оппозицией нет понимания, нет ощущения «того, что люди умирают в тюрьме, идет физическое уничтожение».

Также он сказал, что большинство не понимает, что весь мир протестует против того, что происходит в Украине с демократическими завоеваниями. «Решение наше окончательное. Ни на какие компромиссы, ни на какие договоренности по тем или другим вопросом, ни на какие так называемые торги мы идти не будем. Трибуна может быть разблокирована только в том случае, если первым вопросом будет поставлено на голосование создания временной следственной комиссии о гибели нашего однопартийца, чернобыльца, шахтера – трагедия, произошедшая в Донецке. Это единственное будет наше условие, что мы разблокируем работу. Ни на какие другие компромиссы мы идти не будем», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» И.КИРИЛЕНКО заявил, что фракция готова голосовать вместе с большинством за непопулярные решения в случае, если в пакете будет проголосован законопроект, которым предусматривается освобождение политических узников, – экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Он сказал, что фракция готова взять политическую ответственность за принятие непопулярных решений. И.КИРИЛЕНКО не исключил возможности голосования фракции за бюджет на 2012 год, за закон о рынке земли, а также за законопроект, которым предусматривается отмена социальных льгот для ряда категорий населения, в частности чернобыльцев и афганцев.