Генпрокуратура возбудила дела против должностных лиц МОЗ

Генеральная прокуратура Украины в ходе проверки Министерства здравоохранения выявила ряд нарушений при использовании бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в Киеве заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

Так, по ее словам, в частности, два таких нарушения относятся к декабрю 2004 года. Руководство Минздрава в конце 2004 года, не имея соответствующих заявок от регионов, решило закупить у коммерческого предприятия лекарственное средство “Урокеназа” в рамках выполнения бюджетной программы “Сахарный диабет” на сумму 4,8 млн. грн.

По словам Т.КОРНЯКОВОЙ, это средство так и не было использовано при лечении больных диабетом, а 19 апреля этого года Генпрокуратура возбудила по этому факту уголовное дело.

Еще одно дело возбуждено по факту закупки в декабре 2004 года 70 автомобилей “скорой помощи” на сумму 30 млн. грн. “За эти деньги можно было купить 200 автомобилей. Мы также возбудили уголовное дело, оно сейчас расследуется”, - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Кроме того, заместитель генпрокурора сообщила о том, что длительное время Минздрав требовал от предпринимателей плату за проведение экспертиз во время регистрации дезинфекционных средств и пищевых добавок, в результате чего предприниматели оплатили лишние 4 млн. грн., которые должностными лицами Минздрава использовались на аренду автомобилей для руководства, выплату премий в размере от 100% до 300% и тому подобное.

По словам Т.КОРНЯКОВОЙ, после соответствующего предписания Генпрокуратуры эти платные услуги были отменены.