У Иващенко в СИЗО побывали представители Еврокомитета

Бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО посетили в следственном изоляторе представители Европейского комитета по вопросам предотвращения истязаний.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, который сегодня в СИЗО посетил своего подзащитного.

По его словам, встреча в камере В.ИВАЩЕНКО с руководителем делегации Комитета Летифом ГУСЕЙНОВЫМ состоялась 29 ноября.

«Господин ГУСЕЙНОВ коротко ознакомился с условиями содержания моего подзащитного и общей информацией, связанной с его пребыванием за решеткой на протяжении 15 месяцев, и поручил одному из членов делегации – медицинскому эксперту Эрику ДЮРАНУ отдельно детально пообщаться с В.ИВАЩЕНКО, что и было сделано вчера», - сказал адвокат.

По его словам, во время более чем часовой беседы Э.ДЮРАН получил информацию от В.ИВАЩЕНКО об ухудшении состояния его здоровья, «а фактически его утраты» во время заключения в СИЗО.

Также, как отметил адвокат, представитель Совета Европы получил от В.ИВАЩЕНКО исчерпывающую информацию относительно позиции прокуратуры и Печерского районного суда Киева, в производстве которого находится его дело, о том, что В.ИВАЩЕНКО не предоставляется в течение указанного времени необходимая медицинская помощь, что является грубым нарушением как норм Конституции Украины, так и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В.ИВАЩЕНКО также сообщил, что ухудшение состояния здоровья уже не позволяет ему на сегодняшний день принимать полноценное участие в судебном процессе.

При этом Б.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что представители Совета Европы проанализируют полученную информацию, чтобы сделать свои выводы.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Сегодня, 1 декабря, Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до 9 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении В.ИВАЩЕНКО в связи с тем, что конвойная служба не доставила его в зал судебных заседаний.