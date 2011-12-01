Попов встретится с послом по особым поручениям Госдепа США

Глава КГГА Александр Попов в рамках своего визита в США встретится с Мелани Вервье, послом по особым поручениям, отвечающей в Госдепартаменте за Украину. Об этом «Главкому» стало известно из дипломатических источников, причастных к подготовке визита главы КГГА.

Также Мелани Вервье примет участие в праздновании 20 й годовщины Независимости Украины и выступит во время дебатов, посвященных решению социальных проблем Украины, в которых примет участие и глава КГГА.

По сообщениям пресс-службы КГГА, Попов находится в США с официальным визитом, в ходе которого запланировано его выступление в Колумбийском университете, встреча с мэром г. Вашингтон В.Греем и бывшим мэром Нью-Йорка Р.Джулиани, а также участие в круглом столе, где Попов презентует стратегию развития Киева до 2025 года.