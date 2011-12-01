Полиция Израиля подтверждает, что Мельниченко задерживали

Полиция Израиля подтверждает факт задержания экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, начальник пресс-службы для русскоязычных СМИ полиции Израиля Алекс КАГАЛЬСКИЙ подтвердил, что вчера полиция Израиля в Иерусалиме задержала «жителя Соединенных Штатов украинского происхождения по фамилии МЕЛЬНИЧЕНКО».

А.КАГАЛЬСКИЙ подчеркнул, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был задержан по подозрению в намерении совершить провокацию.

«Он был задержан для короткого допроса и отпущен», - сказал представитель израильской полиции.

На вопрос, почему он был отпущен, А.КАГАЛЬСКИЙ ответил: «Потому что опасения не подтвердилась».

В то же время, он отметил, что полиция Израиля не комментирует, откуда была получена информация о готовящейся провокации со стороны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил агентству, что вчера в 16.37 израильская полиция по требованию украинских спецслужб задержала его, но вскоре отпустила. По словам М.МЕЛЬНИЧЕНКО, после нескольких часов пребывания в участке полицейский извинился и сообщил, что полиция Израиля никаких претензий к нему не имеет.

Основанием для задержания экс-майора, по его словам, стало объявление его в розыск через Интерпол по требованию СБУ.

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что украинские спецслужбы предоставили израильским информацию о том, что он может совершить покушение на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который находится в Израиле с государственным визитом, в случае встречи с ним.

Как объяснил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он намеревался передать В.ЯНУКОВИЧУ «важные документы, которые помогли бы существенно снизить уровень коррупции в Украине, вернуть государству десятки миллиардов украденных средств, а также разоблачить «отступников» в спецслужбах». Об этом намерении экс-майор, по его словам, сообщил предварительно близкому окружению В.ЯНУКОВИЧА.

Справка УНИАН. Против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было возбуждено уголовное дело за разглашение государственной тайны, превышение должностных полномочий и использование поддельных документов.

29 июля 2011 года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева от 23 июня 2011 года, которым тот отменил постановление экс-генпрокурора Украины Святослава ПИСКУНА от 1 марта 2005 года, которым было закрыто уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Дело поступило в СБУ, досудебное следствие возобновили. 23 сентября 2011 года следователь СБУ вынес постановление об объявлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в розыск, с 14 октября он находится в международном розыске.

Шевченковский районный суд Киева 18 октября 2011 года вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением от следствия.