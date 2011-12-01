Литвин: Когда людей не слышат, они имеют право на госпереворот

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не отрицает, что сегодня уровень недовольства в обществе растет достаточно стремительно.

В эксклюзивном интервью Weekly.uaон сказал: «Очевидно, что общество перенапряжено, поскольку его длительные ожидания не реализуются. Идеологии как сдерживающего и объединяющего фактора уже нет, а общество потребления существует лишь для ограниченного круга людей. Это люмпенизирует и, соответственно, революционизирует массы».

По мнению В.ЛИТВИНА, «когда людей не слышат, они имеют право на государственный переворот». «Это уже потом, если подобные государственные перевороты успешны и их организаторам удается закрепиться при власти, их называют революциями», - считает спикер.

Председатель Верховной Рады также рассказал, какую пользу принесет он власти, после того, как произойдет слияние Народной партии с Партией регионов. «Нельзя не считаться с реальностью, которая заключается в том, что Партия регионов - партия власти. Мне лично, как, надеюсь, и вам не безразлично, какой эта власть будет, а, следовательно, какой будет страна. Следовательно, волнует вопрос, что нужно делать, чтобы эта власть была народной, возможно, очеловечить и обеспечить сочетание тех интересов, настроений и устремлений, какие присущи всей Украине», - сказал В.ЛИТВИН. Спикер считает, что сейчас Партия регионов объединяет в первую очередь представителей бизнеса, в том числе большого, а также государственных служащих. Если у Партии регионов ярко выражен интернациональный характер, то у Народной партии более национальные позиции в отношении к языковой проблематике, к культуре, отметил он.