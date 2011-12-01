Европарламент будет рекомендовать признать устремления Украины войти в ЕС

Европарламент планирует рекомендовать Совету Европейского Союза, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий признать устремления Украины стать членом ЕС, если Киев будет соблюдать демократические стандарты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Ричарда Антони ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах по соглашению об ассоциации с Украиной, который сегодня планирует одобрить Европарламент.

“Признать устремления Украины, в соответствии со статьей 49 Соглашения Европейского Союза (статьей 49 соглашения предусмотрено право любой страны европейского континента претендовать на членство в ЕС – УНИАН), при условии, если все критерии, включая уважение к принципам демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права, будут выполнены”, - говорится в проекте доклада.

Депутаты также планируют высказаться за скорейшее парафирование соглашения об ассоциации с Украиной, желательно до конца этого года, и за подписание соглашения в первой половине 2012 года и подготовку необходимых для ратификации документов до конца 2012 года.

“При условии, если призыв уважать верховенство права и другие требования, установленные в резолюции от 27 октября 2011 года, будут услышаны”, - отмечается в документе.

Вместе с тем, в проекте доклада содержится пункт о необходимости создать механизмы приостановки действия соглашения в случае, если Киев будет игнорировать или сознательно нарушать демократические принципы, заложенные в основу соглашения об ассоциации.

Кроме того, депутаты планируют призвать украинские власти разрешить бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и другим лидерам оппозиции в полной мере реализовать их право на участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время следующих выборов в Украине”.

Европарламент планирует поддержать предоставление Украине помощи в реформировании Конституции и избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека – УНИАН) и подчеркнуть важность свободы средств массовой информации и необходимости воздержания украинских властей от любых попыток прямо или косвенно контролировать содержание информационных сообщений национальных СМИ.

Кроме того, в проекте доклада содержатся положения о предоставлении помощи Украине в реализации соглашения об ассоциации, необходимости улучшения бизнес- и инвестиционного климата в Украине, улучшении сотрудничества в отрасли энергетики.

Депутаты отдельно планируют выступить за предоставление помощи Украине в переговорах с Россией относительно поставок природного газа с целью обеспечения соответствия торговли газом между Украиной и Россией торговым стандартам и ценам ЕС.

Кроме того, Европарламент планирует высказаться за более активную работу по введению безвизового режима с Украиной при условии выполнения Киевом всех технических требований, установленных в Плане действий по либерализации визового режима.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры относительно соглашения об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, – с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, нерешенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем, в связи с последними событиями в Украине, в том числе осуждением бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы, уголовным преследованием других бывших правительственных чиновников, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на процессы парафирования и подписания соглашения.