Конвойная служба позвонила судье, чтобы Иващенко сегодня не ждали

Печерский районный суд Киева был вынужден сегодня отложить до 9 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО в связи с тем, что конвойная служба не доставила его в зал судебных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

По его словам, конвойная служба по телефону сообщила, что В.ИВАЩЕНКО и бывший управляющий санацией Феодосийского судомеханического завода Сергей МИХЕЕВ не будут доставлены сегодня в суд, о причинах этого будет сообщено позднее в письменном виде.

Как отметил председательствующий, «в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, проводить заседание в отсутствие подсудимого недопустимо», следовательно, в судебном заседании объявляется перерыв до 9.00 9 декабря.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод ".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.