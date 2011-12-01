Защита Тимошенко просит приостановить рассмотрение апелляции

Суд удалился в совещательную комнату принимать решение относительно ходатайства защиты о приостановке рассмотрения апелляции бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в связи с ее болезнью.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что экс-премьер не может присутствовать на рассмотрении ее апелляции в связи с ухудшением состояния здоровья.

«Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО по состоянию здоровья не может присутствовать на судебном заседании», - сказал Ю.СУХОВ.

В связи с этим защита Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство о невозможности рассмотрения апелляции в ее отсутствие и о временной приостановки рассмотрения апелляции.

В то же время представители прокуратуры сказали, что они не возражают против продолжения рассмотрения апелляции в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева сегодня начал предварительное рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда столицы по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.