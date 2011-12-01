Депутатов от БЮТ пропустили в зал суда

Народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" пропустили в зал заседаний Апелляционного суда Киева, где рассматривается апелляция экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время телевизионные камеры в зал суда не пропустили.

Как сообщал УНИАН, для журналистов в здании суда отведен отдельный зал, где проводится трансляция заседания.

Самой Ю.ТИМОШЕНКО во время заседания не будет в связи с состоянием здоровья.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева сегодня проведет заседание по предварительному рассмотрению жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на этот приговор Печерского райсуда.