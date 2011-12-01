Возле Апелляционного суда попытались снести забор

Возле здания Апелляционного суда г. Киева, где сегодня начнется предварительное рассмотрение жалобы на приговор Печерского районного суда столицы по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, находится большое количество журналистов, которых постепенно впускают в здание.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим работники милиции не пускали в здание не только журналистов, но и работников суда и участников дел, которые рассматриваются в апелляционном суде.

В какой-то момент люди, находившиеся у ворот, попытались снести забор.

В данное время журналистов уже пропускают в здание суда небольшими группами в зал, откуда планируется трансляция судебного заседания по рассмотрению апелляции Ю.ТИМОШЕНКО. Пока не известно, впустят ли журналистов в сам зал заседаний.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.