Луганские чернобыльцы объявили голодовку под окнами Азарова

Восемь луганских чернобыльцев объявили голодовку в Киеве в Мариинском парке возле здания Кабинета министров Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель луганской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Иван ВОЛЧАНСКИЙ, который в настоящий момент находится в столице.

По его словам, чернобыльцы объявили голодовку сегодня утром.

«Основное их требование – это выплата задолженности по пенсиям. Задолженность у них несколько месяцев», - сказал И.ВОЛЧАНСКИЙ.

Он отметил, что к голодовке их никто не принуждал и не агитировал «это их личная инициатива».

«Наша вчерашняя акция у Кабмина ни к чему не привела, поэтому люди очень разочарованы», - сказал И.ВОЛЧАНСКИЙ.