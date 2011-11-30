Луганские чернобыльцы объявили голодовку под окнами Азарова
13:19, 30 ноября 2011Политика
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"Люди очень разочарованы"
Восемь луганских чернобыльцев объявили голодовку в Киеве в Мариинском парке возле здания Кабинета министров Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель луганской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Иван ВОЛЧАНСКИЙ, который в настоящий момент находится в столице.
По его словам, чернобыльцы объявили голодовку сегодня утром.
«Основное их требование – это выплата задолженности по пенсиям. Задолженность у них несколько месяцев», - сказал И.ВОЛЧАНСКИЙ.
Он отметил, что к голодовке их никто не принуждал и не агитировал «это их личная инициатива».
«Наша вчерашняя акция у Кабмина ни к чему не привела, поэтому люди очень разочарованы», - сказал И.ВОЛЧАНСКИЙ.
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