В Херсоне почтили память погибшего в Донецке участника акции протеста Геннадия Коноплева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе херсонского отделения Комитета сопротивления диктатуре, у памятника жертвам тоталитарных репрессий собрались около 10 активистов «ВО «Свобода» и партии «Батькивщина» и возложили к памятнику венки с надписями «Геннадию Коноплеву от херсонцев». Также у основания монумента были установлены зажженные лампады.