Чернобыльцы собираются довести начатое до конца

Донецкие чернобыльцы не собираются сворачивать акцию протеста и призывают всех украинцев защищать свои права.

Об этом представители чернобыльских организаций Донецка заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, член инициативной группы чернобыльцев из Донецка Владимир СУМАРУКОВ призвал жителей всех регионов Украины выходить на акции протеста.

«Сегодня под Кабмином к нам подходили со слезами на глазах, жали нам руки и говорили, что мы молодцы. Ребята, мы не молодцы, мы обыкновенные ребята из Донецка, и поэтому я всем там говорил (под Кабмином – УНИАН) и здесь говорю - мы сюда приехали, чтобы сказать: люди, проснитесь, никто кроме нас не отстоит наши права, ни ТИГИПКО, никто. Если в каждом регионе, а особенно в Киеве, люди начнут защищать свои права, так же, как и в Донецке, мы их отстоим», - подчеркнул В.СУМАРУКОВ.

Он отметил, что не обязательно объявлять голодовку, нужно просто выходить на акции протеста. «Нужно подняться всей Украине, чтобы власть видела, что мы еще живые… Я прошу, чтобы все чернобыльцы самоорганизовывались на местах и начинали акции протеста», -призвал В.СУМАРУКОВ.

Комендант палаточного городка чернобыльцев в Донецке Владимир ДЕРКАЧ заявил, что государство «украло наши пенсии, наш основной источник существования на сегодняшний день». По его словам, именно поэтому было принято решение организовать акцию протеста. «Наш палаточный городок – это тот очаг свободы, который есть в Украине и создает большие проблемы нашей власти», - отметил В.ДЕРКАЧ.

Он подчеркнул, что позавчера в палаточном городке произошло убийство одного из участников акции протеста Геннадия Коноплева во время демонтажа палатки. «То, что произошло, это страшно. Как орда налетает, грабит, насилует, и все это безнаказанно», - сказал очевидец событий.

В.ДЕРКАЧ заявил, что чернобыльцы не собираются прекращать акцию, и «то, что мы начали, нужно довести до конца».