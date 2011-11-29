Стычка под Кабмином: «Беркут» отбирает палатки у чернобыльцев и афганцев

10:02, 29 ноября 2011
Политика
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Спецназ отошел вглубь парка

В парке напротив Дома правительства происходит столкновение между милицией и участниками акции, протестующими против отмены льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке чернобыльцы и афганцы пытались установить палатки, но бойцы спецподразделения милиции «Беркут» помешали им, в частности, отобрали несколько палаток и креплений к ним.

В данное время короткое столкновение между митингующими и милицией прекратилось. Бойцы «Беркута» изъяли несколько палаток и отошли вглубь парка.

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