Стычка под Кабмином: «Беркут» отбирает палатки у чернобыльцев и афганцев
10:02, 29 ноября 2011Политика
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Спецназ отошел вглубь парка
В парке напротив Дома правительства происходит столкновение между милицией и участниками акции, протестующими против отмены льгот.
Как передает корреспондент УНИАН, в парке чернобыльцы и афганцы пытались установить палатки, но бойцы спецподразделения милиции «Беркут» помешали им, в частности, отобрали несколько палаток и креплений к ним.
В данное время короткое столкновение между митингующими и милицией прекратилось. Бойцы «Беркута» изъяли несколько палаток и отошли вглубь парка.
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