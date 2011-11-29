Стычка под Кабмином: «Беркут» отбирает палатки у чернобыльцев и афганцев

В парке напротив Дома правительства происходит столкновение между милицией и участниками акции, протестующими против отмены льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке чернобыльцы и афганцы пытались установить палатки, но бойцы спецподразделения милиции «Беркут» помешали им, в частности, отобрали несколько палаток и креплений к ним.

В данное время короткое столкновение между митингующими и милицией прекратилось. Бойцы «Беркута» изъяли несколько палаток и отошли вглубь парка.