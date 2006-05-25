В Верховной Раде сформировано пять фракций

В Верховной Раде пятого созыва сформировано пять парламентских фракций: Партии регионов, блока “Наша Украина”, Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии Украины и Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председательствующий на заседании парламента Иван БОКИЙ.

В частности, по его словам, зарегистрировано: фракцию Партии регионов, в которую вошло 185 народных депутатов, – председатель фракции Виктор ЯНУКОВИЧ, уполномоченными представителями фракции избраны Раиса БОГАТЫРЁВА, Николай АЗАРОВ, Владимир РЫБАК, Борис КОЛЕСНИКОВ, Андрей КЛЮЕВ и другие;

Фракцию БЮТ (129 депутатов) - председатель Юлия ТИМОШЕНКО, заместители - Александр ТУРЧИНОВ, Василий ОНОПЕНКО и Николай ТОМЕНКО;

Фракцию блока «Наша Украина» (80 народных депутатов) - председатель фракции Роман БЕССМЕРТНЫЙ;

Фракцию СПУ (33 народных депутатов) - председатель Александр МОРОЗ, заместители - Иосиф ВИНСКИЙ, Василий ЦУШКО;

Фракцию коммунистов (21) - председатель Петр СИМОНЕНКО, заместитель - Валентин МАТВЕЕВ.