Кличко: другого шанса у Украины не будет

Лидер политической партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО обеспокоен тем, что парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС может не состояться в этом году.

Об этом политик заявил в интервью газете «День».

«Я уверен в том, что если мы сейчас не подпишем Соглашение об ассоциации, то ситуация будет заморожена еще на много лет. Неизвестно, когда в следующий раз мы сможем вернуться к этому вопросу», – считает В.КЛИЧКО.

По его словам, если Соглашение таки не будет подписано, вина за это ляжет в первую очередь на плечи украинских политиков. «Они говорят о европейской интеграции, приоритетах, ценностях, а в действительности делают то, что не отвечает никаким европейским стандартам. Например, в Европе не понимают, как оппозиционный политик может сидеть в тюрьме, когда он должен нести не уголовную, а политическую ответственность за свои политические шаги. Мы сейчас много слышим о возможных санкциях со стороны Европы, но, с моей точки зрения, эти санкции не должны применяться к стране в целом. Они должны распространиться на людей, ответственных за ситуацию вокруг Юлии ТИМОШЕНКО», – считает лидер «УДАРа».

В то же время политик выразил надежду, что Соглашение об ассоциации все же будет парафировано в этом году: «По крайней мере, я буду использовать все свои возможности, чтобы донести представителям ЕС позицию о необходимости подписания данного Соглашения до конца 2011 года. И меня очень волнует, что с украинской стороны уже пошли заявления о возможной «паузе» в евроинтеграции; о том, что парафирование Соглашения может не состояться на саммите (19 декабря 2011 года – УНИАН). Такие заявления и действия не отвечают ожиданиям и настроениям украинского общества», – замечает В.КЛИЧКО.