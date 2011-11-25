Адвокаты: свидетель в суде фактически подтвердил невиновность Иващенко

Бывший временно исполняющий обязанности директора департамента экономико-хозяйственной деятельности Министерства обороны Украины Сергей НОВОСЕЛОВ сегодня на допросе в судебном заседании фактически подтвердил безосновательность выдвинутых обвинений в адрес бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО о незаконном подписании им проекта плана санации Феодосийского судно-механического завода.

Об этом в комментарии журналистам по завершении судебного заседания заявили адвокаты В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО и Сергей ФРОЛЬКИС.

«Свидетель НОВОСЕЛОВ сегодня фактически подтвердил наши выводы, о которых мы и раньше знали, о том, что в действиях ИВАЩЕНКО вообще нет никакого состава преступления. Он, во-первых, подтвердил тот факт, что записанные из его показаний следователем данные являются предположениями, они не точны и не подлежат корректировке. Второе, свидетель пояснил, что фактически он слабокомпетентен во всех вопросах той деятельности, которой он обязан был заниматься, и не мог ответить практически на любой поставленный защитой вопрос, касающийся экономической составляющей Феодосийского завода», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, никакой доказательной базы вины В.ИВАЩЕНКО показания С.НОВОСЕЛОВА, данные на досудебном следствии, не несли, хотя он был одним из нескольких основных свидетелей стороны обвинения.

В свою очередь, С.ФРОЛЬКИС подчеркнул, что допрошенный сегодня свидетель «четко пояснил, что сделанная приписка ИВАЩЕНКО (на проекте плана санации ФСМЗ – УНИАН) является условием, соблюдение которого при реализации каждого из пунктов перечня имущества». «То есть, если собирались отчуждать какой-то ангар либо склад, должны были обратиться к ИВАЩЕНКО и он должен был дать разрешение на отчуждение именно данного объекта, согласовав это с Фондом госимущества. Потому что было указано условие, при выполнении которого будет происходить отчуждение имущества», - объяснил адвокат.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.