Кучма: у меня нет на Тимошенко никакого зла, но...

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что аресты лидеров оппозиции не являются политическими преследованиями.

Об этом он заявил в интервью журналу Weekly.ua.

По его мнению, пребывание Юлии Тимошенко за решеткой является следствием устаревшего Уголовного кодекса и нереформированной судебной системы.

«У меня нет оснований называть уголовные дела и судебные процессы против представителей предыдущей власти политически мотивированными. Другое дело, - соответствуют ли сегодняшним реалиям многие статьи Уголовного кодекса, которые не менялись десятки лет, и под которые попали деяния известных фигурантов? Нужно говорить о качестве нашей судебной системы», - считает Л.КУЧМА.

Он также отметил, что было бы несправедливо несовершенство судебной системы ставить в упрек только нынешней власти: «А что сделали за пять лет представители предыдущей, «оранжевой», власти для изменения того же Уголовного кодекса или для реформирования судебной системы? Ничего. А сегодня они, будучи в оппозиции, требуют в пожарном порядке менять или отменять отдельные статьи, по которым обвиняются их соратники».

Л.КУЧМА также считает, что отдельные политики, и особенно зарубежные, требующие от Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно освободить Ю.ТИМОШЕНКО, поступают неадекватно. «Я уже говорил, что у меня нет на Ю.ТИМОШЕНКО никакого зла. Но представьте, как было бы истолковано в Европе, если бы Президент каким-то образом выполнил эти требования. Как бы это расценили европейские политики и юристы? Наверное, прежде всего, как подтверждение того, что в нашей стране нет независимой судебной системы. А после этого напрашивается вывод: нужна ли Европе такая Украина?» - резюмировал Л.КУЧМА.