Политолог: мажоритарщики - не быдло, и уж точно лучше "тушек"

Если Партия регионов будет манипулировать на выборах – в Украине произойдет революция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО во время круглого стола, посвященного принятию нового закона о выборах народных депутатов.

По его убеждению, переход к смешанной избирательной системе будет иметь и негативные, и позитивные последствия для украинской политической системы.

Он прогнозирует, что будущий парламент сильно будет отличаться от нынешнего. “Иллюзия - что мажоритарники будут быдлом, скотом, которого будут погонять. Они будут менее управляться, чем “тушки”, которых перепокупали и перепокупают”, - сказал, в частности, В.Фесенко и прибавил, что в следующем составе парламента не будет стойкого стабильного большинства.

Политолог убежден, что сейчас ситуация в Украине напоминает 2004-й год: страна находится между выборами и революцией. “Мой совет на будущее “регионалам” – если вы из этих выборов сделаете ширму и манипуляцию – то эти выборы могут привести к революции. Они могут стать катализатором политического кризиса”, – подчеркнул В.Фесенко.

Эксперт также заметил, что отмена новым законом пункта “против всех” в избирательных бюллетенях может навредить Партии регионов. “На Донбассе почти четверть – против всех. Еще 20% колеблются. На Западной Украине 7% - против всех. Почти четверть – колеблются”, – сказал В. Фесенко и прибавил, что половина тех, кто против всех, не пошли бы на выборы, даже если бы нужный им пункт остался в бюллетенях.

“Сейчас большинство этих людей не пойдут на выборы. А в лучшем случае придут и испортят бюллетень – проголосуют “против всех”, просто иным способом”, – прибавил он.

Как сообщал УНИАН, ВР 17 ноября приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

Им предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

По закону новым, кроме введения смешанной системы выборов, запрещения на участие в выборах предвыборных блоков, сокращение срока агитационной работы, повысится и проходной барьер для политических партий – с 3 до 5%.