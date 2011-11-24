Прокурор Тернопольской области отвергает обвинения в коррупции

Прокурор Тернопольской области Иван МЕЛЬНИЧУК отвергает обвинения в коррупции, выдвинутые народным депутатом, председателем областной организации ВО «Батьківщина» Василием ДЕРЕВЛЯНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции И.МЕЛЬНИЧУК сказал: «Относительно обвинений в коррупции – я в такие игры не играю. Возможно, есть какие-то недоработки, возможно, кто-то хотел, чтобы были какие-то лучшие достижения, но я ежедневно работаю над этим, выполняю свои функции, и все это происходит в рамках закона».

При этом И.МЕЛЬНИЧУК добавил, что на его жизнь не повлияло и обращение В.ДЕРЕВЛЯНОГО к европейским дипломатам с требованием ограничить ему выезд за границу.

«Очевидно, Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ не владеет информацией, но я ни разу не был в Европе, и в ближайшее время туда не планирую», – сказал И.МЕЛЬНИЧУК.

При этом он заметил, что неоднократные обвинения в коррупции могут компрометировать прокуратуру как институт. «Политики порой не чуждаются использовать прокуратуру в своих конъюнктурных целях. Но, думаю, люди сориентируются и увидят, где есть истина», – сказал И.МЕЛЬНИЧУК.

Как сообщал УНИАН, в октябре В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ обратился к европейским дипломатам с призывом ограничить въезд в их страны И.МЕЛЬНИЧУКА. Обращение было обусловлено возбуждением уголовного дела против председателя Зборовской райорганизации «Батьківщини» Михаила ПИНЯ, которого обвиняют в нарушениях, когда он был руководителем областного отделения «Укрпочты». Уголовное дело, по убеждению В.ДЕРЕВЛЯНОГО, является безосновательным и обусловлено, на самом деле, тем, что М.ПИНЬ в октябре организовал перекрытие дороги в Зборовском районе в знак протеста против удержания лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО.

22 ноября В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ обвинил прокурора Тернопольской области и областного совета в коррупции.

Поводом для обвинений стал судебный процесс, инициированный облсоветом предыдущего созыва для того, чтобы добиться выплаты 5,4 млн. грн. от одного из предприятий, которое в 2006 году победило на аукционе по продаже Тернопольского аэропорта, однако не уплатило первый взнос, отказалось от своих обязательств и возвратило аэропорт в коммунальную собственность облсовета.

«Тогда мы выиграли все суды. Мною через депутатские запросы было сделано все для того, чтобы исполнительная служба описала имущество предприятия, продала его и вырученные средства направила в бюджет. Сейчас я стал интересоваться, и оказалось, что данное предприятие осуществляет манипуляции через прокуратуру Стрыя, блокирует продажу имущества, а облсовет и прокуратура при этом не инициировали ни одного протеста. Тогда как председатель облсовета жалуется, что аэропорту в бюджете не хватает 1 млн. грн. на зарплаты людям», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он решил обратиться к генеральному прокурору с требованием заменить прокурора области.

Прокурор И.МЕЛЬНИЧУК объясняет, что добиться продажи имущества предприятия сложно, поскольку оно находится в налоговом залоге.