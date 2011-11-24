ПР подписала соглашение с партией, правящей в Казахстане

Украинская Партия регионов и Народно-демократическая партия Казахстана «Нур Отан» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня в Астане заместителем председателя ПР Леонидом КОЖАРОЙ и первым заместителем председателя «Нур Отан» Нурланом НИГМАТУЛИНЫМ в присутствии лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Н.АЗАРОВ перед подписанием документа отметил, что между Украиной и Казахстаном практически нет никаких спорных вопросов ни в экономической, ни в политической сферах, и сотрудничество между крупнейшими партиями двух стран позволит ликвидировать некоторые бюрократические моменты, которые могут мешать плодотворному развитию отношений.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Партия регионов активно налаживает партийное сотрудничество с крупнейшими партиями ряда стран – крупнейших партнеров Украины.

«Наша партия стала на путь расширения международных контактов. Мы переросли те рамки, в которых находились, когда Партия регионов занималась исключительно внутрипартийными делами», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, ранее Партия регионов подписала меморандумы о сотрудничестве с европейскими социал-демократами, «Единой Россией», Компартией Китая и планирует с польской социалистической партией «Польская левица».