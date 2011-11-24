СМИ: СБУ допросила соратника Лазаренко

Один из ключевых фигурантов дел Тимошенко и Лазаренко Петр Кириченко был допрошен на прошлой неделе Службой безопасности Украины. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил бывший глава управления по связям с общественностью СБУ Станислав Речинский.

По словам Речинского, допрос Кириченко провел заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Леонид Симоненко. "С Кириченко провели видеоконференцию", - рассказал он. Информацию о допросе подтвердил и независимый источник в Службе безопасности.

Напомним, Петр Кириченко, по версии прокуратуры, являлся распорядителем счетов Павла Лазаренко. В США он выступил одним из основных свидетелей обвинения против Лазаренко в обмен на свободу.

В конце октября первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью ЛІГАБізнесІнформ рассказал, что в материалах американского дела против Лазаренко есть сведения о том, что Юлия Тимошенко была причастна к убийству народного депутата Евгения Щербаня - именно с ее счетов якобы было оплачено это убийство. Об этом в допросах якобы упоминал Петр Кириченко. Однако, по словам Кузьмина, допросить Кириченко прокуратура не могла из-за того, что он - гражданин США.

При этом примечательным фактом является то, что в начале сентября в Киеве задержали жену Петра Кириченко Изабеллу. Прокуратура обвинила ее в мошенничестве - она попыталась продать принадлежащие Петру Кириченко столичные квартиры, которые находились под арестом.

В своем интервью Кузьмин утверждал, что Изабелла Кириченко предъявила нотариусу поддельное постановление следователя Генпрокуратуры о снятии квартир с ареста. При этом, по версии депутатов от БЮТ, Изабеллу Кириченко заманил в Киев обманом один из бывший депутатов от БЮТ, перешедший во фракцию Партии регионов.

На прошлой неделе Изабеллу Кириченко выпустили под подписку о невыезде.

По словам Речинского, добиться от Кириченко показаний о причастности Тимошенко к убийству Щербаня СБУ так и не удалось.

Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко не смогла прокомментировать допрос Петра Кириченко.