Киеву к Евро-2012 обещают улицы от лучших дизайнеров мира

Французские инвесторы, благоустраивая улицы Киева, используют авторские проекты лучших дизайнеров мира.

Об этом в интервью газете «Факты и комментарии» заявил Йозеф ОНДЕРКА, представитель крупнейшего европейского инвестора в городскую среду - французской компании JCDecaux.

По его словам, к Евро-2012 в Киеве появятся автоматические туалеты, стилизованные под окружающую архитектуру, в европейском стиле остановки общественного транспорта и оригинальные лавочки. Рекламы на улицах станет гораздо меньше.

По его словам, сразу в нескольких городах-миллионниках на центральных улицах идет работа по благоустройству: за деньги французов обустраиваются остановки общественного транспорта, устанавливаются общественные туалеты, лавочки, урны, фонари освещения, киоски прессы.

«Мы хотим, чтобы Киев и другие мегаполисы Украины постепенно приобретали европейский вид, - говорит Й.ОНДЕРКА. - Ведь все элементы уличной мебели разрабатываются во Франции компанией JCDecaux и являются авторскими работами лучших дизайнеров мира: Норманна ФОСТЕРА, Филиппа СТАРКА, Мартина ЗЕКЕЛИ и других звезд».

При этом Й.ОНДЕРКА подчеркнул, что «комплексные проекты обустройства городской среды требуют многомиллионных инвестиций. И вкладывать такие деньги любой благоразумный инвестор будет только при наличии четких гарантий со стороны городских властей. К сожалению, прежнее руководство города во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ таких гарантий дать не могло. Или не хотело…» По словам представителя инвесторов, «позитивные сдвиги произошли только после того, как столичный муниципалитет возглавил Александр ПОПОВ. Я с ним встречался лично. Он производит впечатление очень делового и порядочного руководителя. Кстати, такого же мнения многие иностранные инвесторы, работающие в Киеве. Наши предложения заинтересовали Александра Павловича, и вот уже готов первый пробный проект - бульвар Леси Украинки, где силами группы ведущих операторов наружной рекламы на бульваре было значительно сокращено количество конструкций, изменены форматы рекламных носителей, а также установлены современные остановки общественного транспорта».

Дальнейший интерес у французов вызывает благоустройство улиц центральной части столицы: Владимирской, Днепровского и Владимирского спусков, Парковой аллеи, бульвара Тараса Шевченко.

Реализация этих планов к чемпионату по футболу зависит от воли городского руководства. «Здесь многое зависит от киевских властей. Со своей стороны я могу сказать, что JCDecaux обладает потенциалом в короткий срок навести порядок на многих исторических улицах украинской столицы», - подчеркнул Й.ОНДЕРКА.