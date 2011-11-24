Нардеп возмущена, что в Луганской области призывают разрушить Украину

Народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы Елена КОНДРАТЮК выражает обеспокоенность по поводу бездеятельности государственной власти в Луганске и на национальном уровне по поводу трансляции на региональных телеканалах Луганска рекламного ролика Евразийского союза, в котором несколько пар рук сначала разрушают пазл в виде карты Украины, России, Беларуси и Казахстана, а затем его собирают под навязчивым логотипом Евразийского Союза.

Об этом Е.КОНДРАТЮК заявила в комментарии, переданном УНИАН.

Как отмечает депутат, в рекламном ролике присутствует государственный символ Украины - Государственный флаг, а также государственные символы других государств, что является нарушением требований статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

Е.КОНДРАТЮК считает, что «вполне понятно, что местная власть, которая представляет Партию регионов и Президента Украины, молчаливо одобряет эту рекламную кампанию, раз согласилась с такой трансляцией».

Она отмечает, что кроме рекламного ролика, в Луганске на носителях внешней рекламы размещена реклама Евразийского союза также без соблюдения требований действующего Закона Украины «О рекламе».

«Как председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы, я вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины, Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей и в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой вспомнить, что они представляют государство Украина и должны заботиться о его защите, и, конечно, обязаны дать правовую оценку фактам проявления недобросовестной рекламы и принять соответствующие меры», - сообщила Е.КОНДРАТЮК.

«Призывы к разрушению Украины в Луганской области должны быть немедленно пресечены!», - заявляет народный депутат.