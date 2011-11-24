Янукович рассказал, кем он мечтал стать, когда был ребенком

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в детстве мечтал стать кадетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он рассказал во время общения с лицеистами государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» в Сумах.

В память о посещении заведения лицеисты подарили Президенту книгу о кадетах.

Глава государства также осмотрел экспозицию музея истории лицея.

Кроме того, Президент отметил важность патриотического воспитания молодежи. Он заверил, что государство будет создавать все условия для молодых людей, которые желают овладевать военными профессиями и получать образование в профильных учебных заведениях. «Я хочу пожелать, чтобы вы служили родной земле и всегда помнили о ней», – сказал В.ЯНУКОВИЧ кадетам.