Партия Кличко провела флеш-мобы на украинской границе

Партия «УДАР Виталия Кличко» в рамках всеукраинской акции «Свобода – это Европа» провела на четырех пунктах границы Украины со странами ЕС - Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией - флеш-мобы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

Как отмечается в сообщении, в частности, более двух сотен людей собрались на контрольно-пропускном пункте в Чопе, где партийцы закарпатского «УДАРа» символически соединили лентой стилизованные пограничные столбы Украины и Евросоюза.

«Мы хотим, чтобы люди в Украине и за ее пределами знали, что есть политические силы, для которых евроинтеграция является ключевым приоритетом», – отметил председатель Закарпатского «УДАРа» Валерий ПАЦКАН. Политик также считает, что Соглашение об ассоциации с ЕС должно быть подписано как можно скорее, и для этого нужно апеллировать как к Брюсселю, так и к украинской власти, которая должна выполнить свои обязательства перед Европой.

На КПП «Порубное» на границе Украины и Румынии состоялась встреча партийцев «УДАРа» с румынской делегацией, в состав которой вошли руководители «примарий» – местных советов Румынии, а также представители общественных организаций и журналисты. Партийцы «УДАРа» и их гости обсудили перспективы приграничного сотрудничества.

Флеш-моб ко Дню Свободы состоялся на КПП «Краковец» во Львовской области. «Сегодня украинцам как никогда важно позаботиться о сохранении в стране европейских принципов – свободы выбора, свободы мнения, свободы передвижения и просто свободы, которую нам временами так хотят ограничить в кабинетах чиновников», – отметил председатель Львовского «УДАРа» Ярослав ГИНКА.

Также в рамках этой акции, организованной партией ко Дню Свободы, во всех областных центрах и в столице Украины прошли мероприятия, в ходе которых активисты «УДАРа» раздавали людям ленты с символикой Украины и Евросоюза и говорили о том, насколько важно сегодня сохранить в Украине главные европейские ценности – права и свободы человека. По мнению представителей «УДАРа», украинцам в настоящее время недостает информации о преимуществах европейского выбора.

«Свобода для нас – это Европа с ее ценностями и демократическими стандартами. Поэтому, связывая ленты с символикой Украины и ЕС, мы демонстрируем, что украинский народ стремится быть частью европейского сообщества», – отмечают в партии «УДАР Виталия Кличко».