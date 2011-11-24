Минздрав советует Тимошенко лечиться в СИЗО

Комиссия Министерства здравоохранения рекомендовала предоставить экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО терапевтическое лечение в пределах СИЗО.

Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

В частности, в сообщении отмечается, что 23 ноября на основании письма руководства Киевского СИЗО была создана комиссия Минздрава, которая изучила результаты обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, и что «комиссией рекомендовано предоставление Ю.ТИМОШЕНКО соответствующего терапевтического лечения в пределах СИЗО».

В свою очередь, в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ) УНИАН сообщили, что обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО (магнитно-резонансная томография, рентген, сонография) 23 ноября проводилось в Киевской областной клинической больнице.

«Жалоб или заявлений относительно порядка проведения медицинского обследования, а также относительно действий комиссии Минздрава Украины или персонала Киевского СИЗО от Ю.ТИМОШЕНКО не поступало», - отмечает пресс-служба ГПтСУ.