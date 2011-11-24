У Президента Польши есть важнее, чем Тимошенко, тема для разговора в Киеве

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ считает более важным, чем дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которую западные политики считают жертвой политических преследований новой власти, изменения действующих в Украине стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал в программе Fakty po Faktach на польском телеканале TVN24 вчера вечером.

"Есть дела важные и важнейшие", - сказал глава Польского государства, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он во время своей встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 28 ноября в Киеве обсуждать дело Ю.ТИМОШЕНКО.

"Проблема между властью и оппозицией, а это, собственно, проблема в аспекте дела госпожа Юлии ТИМОШЕНКО, является важной, но важнее для Украины войти в рамки, которые будут изменять ее во многих отношениях, в том числе речь идет о стандартах в отношениях власть-оппозиция", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он повторил тезис, что дело Ю.ТИМОШЕНКО вредит европейской интеграции Украины, отметив при этом, что нельзя "уговаривать кого-то или влиять политическими действиями на правосудие в другом государстве".

"Разговоры касались и касаются также дела бывшего премьера, но, как сказал, есть дела важные и важнейшие в польско-украинских отношениях", - резюмировал Б.КОМОРОВСЬКИЙ.