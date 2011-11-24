«Свобода» возмущена гражданством США у депутата

Государственная миграционная служба Украины защищает депутата Одесского областного совета от Партии регионов Александра ПРЕСМАНА, не считая его публичное признание о приобретении гражданства США основанием для лишения гражданства Украины.

Такое заявление обнародовала пресс-служба Одесской облорганизации ВО “Свобода”, ссылаясь на полученный ответ Государственной миграционной службы Украины на запрос об официальном реагировании на публичное признание депутата Одесского облсовета А.ПРЕСМАНА в двойном гражданстве.

В переданном УНИАН документе указывается, что ВО “Свобода” также направила в Генеральную прокуратуру и Президенту Украины обращение “с требованием немедленно лишить полномочий депутата А.ПРЕСМАНА и начать оформление утраты гражданства Украины, поскольку, в соответствии с Законом Украины "О гражданстве", добровольное приобретение гражданином Украины гражданства иностранного государства является основанием для потери гражданства Украины”.

Как отмечают в ВО “Свобода”, направляя обращение, «свободовцы» руководствовались также опубликованным А.ПРЕСМАНОМ намерением “баллотироваться на выборах в Верховную Раду Украины 2012 года”.

Авторы заявления акцентируют, что "А.ПРЕСМАН принадлежит к тому классу, который считает, что закон им не писан… Но дерзости должен быть предел. Недопустимо, чтобы в украинском парламенте находились еще и граждане иностранных государств”.

Исходя из этого, "Свобода" еще раз будет обращаться в Генпрокуратуру с требованием «отреагировать на это безобразие».

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. на пресс-конференции депутат Одесского областного совета от Партии регионов А.ПРЕСМАН заявил, что наличие у него двух паспортов - украинского и американского - не противоречит нормам действующего законодательства Украины.

По его словам, «сегодня многие правоохранительные органы занимаются Александром ПРЕСМАНОМ. Если я сегодня депутат облсовета и, возможно, один из кандидатов в депутаты Верховной Рады, то, наверно, на этот вопрос все уже ответили». «Действительно, я в 2001 году получил американский паспорт, и от этого не отказываюсь. В течение десяти лет он у меня (срок действия – УНИАН) закончился», - уточнил А.ПРЕСМАН.

«Я являюсь гражданином Украины… Нет такого закона, который отрицает второе гражданство. Есть для этого правоохранительные органы, есть ОВИРы в Одесской области, где мне выдан гражданский паспорт…», - подытожил депутат.