Наша Украина склонила Тимошенко к компромиссу?
Порошенко заявляет, что вчера после обеда произошли "серьезные изменения"
Народный депутат («Наша Украина») Петр ПОРОШЕНКО убежден, что нового председателя Верховной Рады удастся избрать раньше определенного Конституцией месячного срока.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам. (Сегодня открылось первое заседание Верховной Рады пятого созыва – УНИАН).
П.ПОРОШЕНКО отметил, что это (избрание спикера – УНИАН) произойдет скорее, чем через месяц, но не на следующей неделе. «Я думаю, что содержательная дискуссия, которая вчера началась по коалиционному соглашению, дает основания для оптимизма», - отметил П.ПОРОШЕНКО.
Он надеется, что ВР не будет тратить время на пустые и несодержательные дискуссии, и сможет быстро найти компромисс.
Говоря о вчерашней встрече представителей «Нашей Украины», БЮТ и СПУ по поводу создания коалиции, П.ПОРОШЕНКО выразил надежду на плодотворную работу.
«Я думаю, что после 12 часов, когда состоялось парафирование соглашения (Александром МОРОЗОМ и Юлией ТИМОШЕНКО – УНИАН), в 15 часов состоялись детальные серьезные изменения и компромиссы, и я уверен, что за основу будет взят наш текст соглашения», - сказал представитель “Нашей Украины”.
В то же время он не уверен, что соглашение будет подписано сегодня, хотя убежден, что демократическая коалиция будет создана.
«Я не имею никаких сомнений, что это будет соглашение на базе «Нашей Украины», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 25 мая Совет партии "Народный Союз Наша Украина" принял собственный проект коалиционного соглашения и подтвердил намерения проводить переговоры с Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины.
"Мы приняли за основу проект коалиционного соглашения и окончательно определили, с кем вести переговоры – с теми, с кем вели все время до этого", - сказал председатель политсовета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ.