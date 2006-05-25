Наша Украина склонила Тимошенко к компромиссу?

Народный депутат («Наша Украина») Петр ПОРОШЕНКО убежден, что нового председателя Верховной Рады удастся избрать раньше определенного Конституцией месячного срока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам. (Сегодня открылось первое заседание Верховной Рады пятого созыва – УНИАН).

П.ПОРОШЕНКО отметил, что это (избрание спикера – УНИАН) произойдет скорее, чем через месяц, но не на следующей неделе. «Я думаю, что содержательная дискуссия, которая вчера началась по коалиционному соглашению, дает основания для оптимизма», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он надеется, что ВР не будет тратить время на пустые и несодержательные дискуссии, и сможет быстро найти компромисс.

Говоря о вчерашней встрече представителей «Нашей Украины», БЮТ и СПУ по поводу создания коалиции, П.ПОРОШЕНКО выразил надежду на плодотворную работу.

«Я думаю, что после 12 часов, когда состоялось парафирование соглашения (Александром МОРОЗОМ и Юлией ТИМОШЕНКО – УНИАН), в 15 часов состоялись детальные серьезные изменения и компромиссы, и я уверен, что за основу будет взят наш текст соглашения», - сказал представитель “Нашей Украины”.

В то же время он не уверен, что соглашение будет подписано сегодня, хотя убежден, что демократическая коалиция будет создана.

«Я не имею никаких сомнений, что это будет соглашение на базе «Нашей Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Совет партии "Народный Союз Наша Украина" принял собственный проект коалиционного соглашения и подтвердил намерения проводить переговоры с Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины.

"Мы приняли за основу проект коалиционного соглашения и окончательно определили, с кем вести переговоры – с теми, с кем вели все время до этого", - сказал председатель политсовета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ.