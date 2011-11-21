Пьяный консул РФ в Гданьске перекрыл дорогу патрульной машине

В Польше за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержан российский консул.

Как сообщила корреспонденту УНИАН в Польше представитель полиции Гданьска, которая задержала российского консула в воскресенье, 20 ноября работник консульства Российской Федерации в Гданьске на северо-западе Польши на своем автомобиле заблокировал дорогу полицейской патрульной машине.

Собеседник агентства отметила, что дорожный патруль решил проверить документы и состояние водителя автомобиля, который неожиданно перекрыл ему дорогу.

"Этот мужчина, выезжая со второстепенной дороги на главную, загородил дорогу полицейскому автомобилю и остановился поперек его", - сообщила представитель полиции.

Она сообщила, что россиянин, которому около 50 лет, добровольно согласился на тест определения содержания алкоголя в крови, который и выявил более 3 промилле.

Представитель полиции отметила, что чаще всего у водителей, которых задерживают в Гданьске за езду в нетрезвом состоянии, содержание алкоголя в крови составляет от 0,5 до 2 промилле.

Cобеседник агентства сообщила, что полиция не задержала мужчину из-за его дипломатического иммунитета, но все материалы дела направила в прокуратуру и МИД Польши.

Представитель полиции Гданьска отметила, что польская прокуратура тоже не сможет привлечь дипломата к ответственности за езду в пьяном виде.

Пресс-секретарь польской полиции Мариуш СОКОЛОВСКИЙ сказал УНИАН, что езда на автомобиле до 0,5 промилле алкоголя в крови, по польским законам, считается проступком и карается преимущественно штрафом, размер которого определяет суд (от 15 до 1,5 тысяч долларов - УНИАН).

Он отметил, что выявление большего количества алкоголя в крови влечет за собой уголовную ответственность до 2 лет лишения свободы.

М.СОКОЛОВСКИЙ назвал редким случаем задержание дипломата за езду в нетрезвом виде, заметив, что в Польше был случай задержания водителя, который имел в крови около 6 промилле алкоголя.

Пресс-секретарь сказал, что дипломат, пользуясь своим иммунитетом, мог отказаться от теста на алкоголь.

МИД Польши подтвердил УНИАН инцидент с российским консулом, но не уточнил, какие последствия согласно международному законодательству и общепринятой практике ему грозят.

Информированный источник сообщил УНИАН, что польский МИД может обратиться к российскому с требованием отозвать этого дипломата, не исключив, что российская власть сама может это сделать, поскольку информация об инциденте попала в средства массовой информации.

В то же время собеседник агентства отметил, что стороны могут ничего не делать, и дипломат продолжит работу в Польше.

Представитель консульства РФ в Гданьске не подтвердил и не опроверг УНИАН информацию о том, что работник консульства был задержан в воскресенье за езду в нетрезвом состоянии.