Охранник Ландика в суде заявил, что его заставляли подписывать протоколы

Признанная второй потерпевшей в деле депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА девушка Дарья ЗАЯЦ заявила, что не имеет претензий к нему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ЗАЯЦ сказала сегодня на заседании Ленинского райсуда Луганска, который продолжает рассмотрение уголовного дела Р.ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении Марии КОРШУНОВОЙ.

Д.ЗАЯЦ заявила, что ни к кому не имеет никаких претензий. Также девушка утверждает, что не писала заявление о том, что она потерпевшая.

Кроме того, сегодня суд допрашивал в качестве свидетеля охранника Р.ЛАНДИКА Романа ШЕВЧЕНКО, который заявил, что на этапе следствия его заставляли подписывать протоколы, которые он читал бегло. Судья Елена ПОПОВА вынуждена была зачитать его свидетельские показания и удостовериться в истинности его подписи.

Р.ШЕВЧЕНКО также сообщил, что на этапе следствия его четыре раза приглашали в милицию.

На судебном заседании Р.ЛАНДИК вел себя эмоционально, постоянно вмешивался в допрос свидетелей, судья неоднократно делал ему замечания.

Как заявили после суда адвокаты, стадия судебного разбирательства идет правильно.

Завтра в 12.00 заседание суда по делу Р.ЛАНДИКА продолжиться, будут допрашивать одну из главных свидетельниц Валерию ОВЧАРУК, которая в тот вечер находилась вместе с М.КОРШУНОВОЙ в ресторане «Баккара».

Среди главных свидетелей также друг Р.ЛАНДИКА Максим ПОЛЯКОВ, который пригласил Р.ЛАНДИКА в тот вечер в ресторан, чтобы отметить рождение своей дочери.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК из бил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.