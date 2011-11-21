Польская полиция задержала консула России - был пьян за рулем

Консул России в Поморском воеводстве Польши был задержан польской полицией за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом, как передает Газета.Ru,сообщил пресс-секретарь главного коменданта местной полиции Мариуш СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, в воскресенье полиция остановила автомобиль дипломата для проверки, так как им показалось странным поведение водителя.

«Водитель был обследован при помощи алкотестера, который показал положительный результат в около трех промилле», – сказал пресс-секретарь.

После проверки консул был отпущен, так как он обладает дипломатическим иммунитетом.

«Несмотря на то что речь идет о лице, защищенном иммунитетом, документы направлены в прокуратуру, а информация об этом происшествии отправлена в МИД», – добавил М.СОКОЛОВСКИЙ.