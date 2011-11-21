Ахметов станет посредником между Януковичем и ЕС?

В среду, 23 ноября, Украину с неофициальным визитом могут посетить министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав СИКОРСКИЙ и Карл БИЛЬДТ.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

По их информации, европейские политики планируют побывать в Донецке и встретиться с бизнесменом, владельцем футбольного клуба «Шахтер» Ринатом АХМЕТОВЫМ. Формальной причиной их визита является приглашение на матч Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Порту" (Португалия) от имени Р.Ахметова.

В то же время ожидается, пишет издание, что европейские политики попробуют повлиять на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с помощью лиц из его окружения.

«В частности, приезд Р.СИКОРСКОГО и К.БИЛЬДТА может быть последней попыткой убедить Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА изменить точку зрения относительно дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и процессов сворачивания демократии перед саммитом Украина-ЕС, на котором планируется парафировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом», - пишет «Украинская правда».

Издание считает, что футбольный матч является лишь поводом для приезда Р.СИКОРСКОГО и К.БИЛЬДТА, поскольку в матче не будут принимать участия польская или шведская команды.

В Посольстве Швеции в Украине "Украинской правде" подтвердили, что К.БИЛЬДТ в среду посетит Донецк по приглашению Р.АХМЕТОВА.

Польша и Швеция были инициаторами программы Евросоюза "Восточное партнерство".