Еще два свидетеля стали на сторону Луценко
Заседание перенесли на среду
Еще два свидетеля по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявили об отсутствии нарушений при начислении пенсии водителю экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКУ.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время сегодняшнего судебного заседания сотрудник Департамента кадрового обеспечения МВД Украины Владимир ЯЦЕНКО, который занимался начислением пенсии Л.ПРИСТУПЛЮКУ, заявил что не видит в этом каких-либо нарушений действующего законодательства и не получал от кого-либо указаний относительно начисления пенсии водителю экс-министра.
В свою очередь, другой свидетель – главный специалист отдела контроля назначения и выплаты пенсий Управления пенсионного обеспечения военнослужащих и других категорий граждан Пенсионного фонда Украины в г. Киеве Елена НЕЩЕРЕТНАЯ также отметила в суде, что не получала указаний от кого-либо относительно начисления Л.ПРИСТУПЛЮКУ пенсии.
«Это обычный пакет документов, которые поступают к нам… По закону о начислении пенсий все документы были в порядке», - отметила она.
На уточняющий вопрос со стороны Ю.ЛУЦЕНКО, повлияло ли отсутствие справки о зачислении стажа на назначение пенсии Л.ПРИСТУПЛЮКУ, свидетель ответила, что не повлияла, поскольку пенсия была начислена ему согласно поданным документам, и она считает, что ее действия отвечали действующему законодательству.
В настоящее в судебном заседании объявлен перерыв до 9 часов 10 минут 23 ноября.
Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день в судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО допрошен 41 свидетель из 148.
Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО было задержано 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.
Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.
Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.