Еще два свидетеля стали на сторону Луценко

Еще два свидетеля по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявили об отсутствии нарушений при начислении пенсии водителю экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время сегодняшнего судебного заседания сотрудник Департамента кадрового обеспечения МВД Украины Владимир ЯЦЕНКО, который занимался начислением пенсии Л.ПРИСТУПЛЮКУ, заявил что не видит в этом каких-либо нарушений действующего законодательства и не получал от кого-либо указаний относительно начисления пенсии водителю экс-министра.

В свою очередь, другой свидетель – главный специалист отдела контроля назначения и выплаты пенсий Управления пенсионного обеспечения военнослужащих и других категорий граждан Пенсионного фонда Украины в г. Киеве Елена НЕЩЕРЕТНАЯ также отметила в суде, что не получала указаний от кого-либо относительно начисления Л.ПРИСТУПЛЮКУ пенсии.

«Это обычный пакет документов, которые поступают к нам… По закону о начислении пенсий все документы были в порядке», - отметила она.

На уточняющий вопрос со стороны Ю.ЛУЦЕНКО, повлияло ли отсутствие справки о зачислении стажа на назначение пенсии Л.ПРИСТУПЛЮКУ, свидетель ответила, что не повлияла, поскольку пенсия была начислена ему согласно поданным документам, и она считает, что ее действия отвечали действующему законодательству.

В настоящее в судебном заседании объявлен перерыв до 9 часов 10 минут 23 ноября.

Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день в судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО допрошен 41 свидетель из 148.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО было задержано 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.