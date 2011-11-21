Луценко назвал самое большое зло нового закона о выборах

Самым большим недостатком нового закона о выборах народных депутатов является восстановления мажоритарных округов, которые «легко купит партия власти».

Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», об этом экс-министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заявил, комментируя новый закон о парламентских выборах.

«Самое большое зло этого закона – восстановление мажоритарных выборов, которые будут легко куплены партией власти», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, обида мелких оппозиционных партий на 5% барьер, введенный в том числе и голосами парламентской оппозиции, приведет к обострению борьбы между ними в каждом мажоритарном округе. Таким образом, идея согласованного оппозиционного кандидата становится почти недосягаемой, что играет на руку Партии регионов, считает он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что 5% проходной барьер консервирует парламентскую оппозицию «в нынешнем далеко неэффективном ее виде».

«Конечно, можно рассчитывать на определенную консолидацию оппозиции, но в конечном итоге, это будут решать партийные вожди при составлении закрытых партийных списков», - отметил экс-министр.

В то же время он считает, что победа оппозиции на парламентских выборах будет только моральной. Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что партии «Батькивщина» и «Фронт Змін» возьмут по партийным спискам больше голосов, чем Партия регионов и Коммунистическая партия Украины.

«Но тотальный админресурс власти в условиях противостояния оппозиции в мажоритарных округах приведет к избранию нужного ЯНУКОВИЧУ большинства. Боюсь, что таким образом мы получим аналог 2002 года, когда «ЗАЕДУ» получила 12% голосов по спискам, но контролировала Верховную Раду через провластное мажоритарное большинство», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также он отметил, что ни этот, ни другие законы не остановят «фактические махинации власти».

«Надеяться на соблюдение требований закона в условиях тотального контроля Партией регионов над судами, милицией и прокуратурой – самообман. Единственный путь к победе оппозиции – формирование единого штаба, единого списка и согласованных кандидатов в округах. Все остальное – повторение пройденного при КУЧМЕ-2 вплоть до Майдана-2», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы проходят по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер для партий. Блоки не принимают участия в выборах.