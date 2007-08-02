Литвин отмечает, что к его избирательной кампании Порошенко не имеет отношения
Глава НП опроверг слухи
Председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН утверждает, что избирательную кампанию его политической силы никто не финансирует.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.
Комментируя по просьбе журналистов заявление председателя Житомирской областной организации Партии регионов Николая ПРИСЯЖНЮКА о том, что избирательную кампанию В.ЛИТВИНА якобы финансирует Петр ПОРОШЕНКО (Н.ПРИСЯЖНЮК заявил об этом на пресс-конференции в Житомирском облмуздрамтеатре 28 июля этого года - УНИАН), В.ЛИТВИН сказал, что его никто не финансирует.
В.ЛИТВИН отметил, что давно был бы в парламенте, если бы очень этого хотел, и был бы на заметном, по его словам, месте в одной из влиятельных политических сил.
"Я сейчас бы отдыхал в Крыму или в своем селе в Житомирской области", - добавил В.ЛИТВИН.