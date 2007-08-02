Съезд социал-демократов подтвердил участие в выборах в составе БЮТ

Сегодня состоялся III этап VI съезда Украинской социал-демократической партии, который принял решение об участии во внеочередных парламентских выборах в составе Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, съезд также обсудил важнейшие направления работы в предвыборный период.

Председатель УСДП Евгений КОРНИЙЧУК отметил, не без боя, но все же состоялось формирование всех необходимых организационных инструментов для проведения досрочных выборов. «В эту минуту ни у кого не возникает сомнений о том, что выборы состоятся своевременно – 30 сентября. У нашей политической силы появится возможность не только работать в парламенте, но и в случае нашей успешной работы – в органах местной исполнительной власти. Я в этом абсолютно убежден», - сказал он.

Е.КОРНИЙЧУК также отметил то, что в настоящее время особенно важно объединить усилия всех трех партий блока во имя общего блага. «Мы искренне верим в свою победу и мы для этого приложим все возможные усилия», - резюмировал он.