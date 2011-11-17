В Ровенской области создана облорганизация ВОО «Вперед!»

Лидеры и активисты общественных организаций Ривненской области сегодня провели учредительную конференцию и создали областную организацию Всеукраинской общественной организации «Вперед!».

Как сообщили УНИАН в ВОО, участие в конференции приняли более 200 делегатов, которые представляли предпринимателей региона.

По словам председателя Союза водителей Сергея ОВЧИННИКОВА, опыт проведенных акций, среди которых Налоговый Майдан, АвтоМайдан и Весенний марш протеста, показал «отчаянный патриотизм, революционные настроения украинского народа и нежелание быть рабами в своей же стране».

«Действующие политики доказали свою некомпетентность, безответственность и неспособность руководить страной. Поэтому именно мы с вами - лидеры и активисты общественных организаций должны объединиться в единую силу, силу, способную построить гражданское общество в Украине. Силу, готовую взять ответственность за судьбу нашей страны. Если мы этого не сделаем, то кто? Если не сейчас, то когда?», – сказал С.ОВЧИННИКОВ.

Народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ поддержала позицию ривненских активистов. Она выразила убеждение, что только активная позиция граждан может привести к «перезагрузке» власти.

«Власть пытается нас разъединить. В одиночку мы становимся уязвимыми и беззащитными, поэтому нам нужно не обращать внимания на провокации и не поддаваться. Только вместе мы сможем переломить ситуацию, сложившуюся в стране», – сказала депутат.

Она напомнила, что на 1 декабря запланирована Всеукраинская акция «Переучет власти», в которой свою гражданскую позицию сможет выразить каждый, не выходя под стены госучреждений.

«Каждый человек у себя на рабочем месте вывесит плакат или табличку «Переучет». Или на улице, находясь за рулем машины, ровно в 12.00 подаст сигнал. Это будет демонстрацией того, что мы не согласны с действиями власти. Мы понимаем, что далеко не все люди готовы выходить на акции протеста и подвергать себя рискам. Для нас важно продемонстрировать гражданскую позицию, показать, что нас не устраивает то, что происходит в стране», – объяснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось раньше, оргкомитет Всеукраинской акции «Вперед!» принял решение провести учредительный съезд «Гражданского движения «Вперед!». Делегатами съезда станут областные координаторы «Вперед!» и представители общественных организаций, которые поддерживают акцию.