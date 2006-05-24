Президент уволил главу Киевской облгосадминистрации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом освободил Евгения ЖОВТЯКА от должности главы Киевской областной государственной администрации.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля было обнародовано сообщение пресс-службы Кабинета Министров Украины о решении подготовить представление Президенту Украины об увольнении Е.ЖОВТЯКА с должности „за ухудшение некоторых показателей социально-экономического развития Киевской области”.

Е.ЖОВТЯК не согласен с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевщина была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди лишь город Киев, и мы твердо намерены обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

В настоящее время Е.ЖОВТЯК после операции находится в больнице.