Янукович обещает поднять стипендии

В 2012 году студенческие стипендии будут повышаться до уровня прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в Одессе.

Он отметил, что именно такое повышение стипендий предусматривает законопроект о высшем образовании.

«Чрезвычайно важно, что в проекте закона это предусмотрено. Сейчас мы очень быстро приближаемся к этой цели», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.