Янукович обещает поднять стипендии
14:58, 17 ноября 2011Политика
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До прожиточного минимума
В 2012 году студенческие стипендии будут повышаться до уровня прожиточного минимума.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в Одессе.
Он отметил, что именно такое повышение стипендий предусматривает законопроект о высшем образовании.
«Чрезвычайно важно, что в проекте закона это предусмотрено. Сейчас мы очень быстро приближаемся к этой цели», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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