В Москве построили библиотеку украинской литературы

В центре Москвы открывается библиотека украинской литературы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа.

Площадь нового здания по адресу Трифоновская, 61 - 600 квадратных метров, помещение состоит из читального зала, двух конференц-залов, медиатеки и хранилища. Фонд библиотеки насчитывает более 50 тысяч книг, в том числе, редкие и рукописные издания. "Здесь также можно оформить подписку на издаваемые на территории Украины газеты и журналы, заказать украинскую литературу", - уточнили в пресс-службе префектуры. При этом читатели смогут знакомиться с документами как на украинском, так и на русском языке.

Строительство нового здания велось на средства, выделенные префектурой административного округа. Первая библиотека украинской литературы открылась в Москве в начале XX века, однако в 1938 году была ликвидирована по решению советского правительства.

Официальное открытие библиотеки намечено на 26 мая 2006 года.

Лента.ру