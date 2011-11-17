В Украине стартовала кампания “За мирный протест!”

В Украине стартовала кампания в защиту прав граждан на мирные собрания “За мирный протест!”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Института “Республика”, руководитель инициативы “За мирный протест!” Владимир ЧЕМЕРИС.

Он отметил, что в понедельник Железнодорожный районный суд Симферополя отменил решение Симферопольского горсовета, которое ограничивало свободу собраний в городе. Согласно ему, организаторы мирной акции должны были сообщить власти о проведении акции за 10 дней, ограничивались места проведения таких акций и т.д. Суд признал это положение городской власти противоречащим Конституции и законам Украины. По словам В.ЧЕМЕРИСА, подобные решения принимали органы власти многих городов, и только через суды или протесты прокуратуры гражданским активистам удавалось добиться их отмены.

По убеждению общественных лидеров, митинги и демонстрации часто остаются едва ли не единственным способом влияния на власть, возможностью для людей оградить свои права. По словам руководителя инициативы, власть, понимая опасность для себя мирных собраний, решила отобрать у граждан это право. Намерения власти реализуются как через решения местной власти, так и в результате действий силовых структур.

Именно поэтому, отметил В.ЧЕМЕРИС, ряд общественных организаций решил выступить за урегулирование права на мирные протесты на уровне законодательства и практики работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления, а также за повышение общественного внимания к проблематике мирных протестов. С этой целью они организовали Всеукраинскую инициативу “За мирный протест!”.

В.ЧЕМЕРИС напомнил, что на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект № 2450, целый ряд положений которого делает проведение мирных акций практически подконтрольным власти. Инициатива “За мирный протест!” требует снять с рассмотрения этот документ и вместо этого готова предложить альтернативный законопроект, который бы обеспечил демократический механизм регулирования проведения мирных собраний.

Руководитель кампании отметил, что со вчерашнего дня начался сбор подписей среди активистов, членов общественных организаций, рядовых граждан под петицией с требованиями демократического урегулирования права на мирный протест. “Уже в первый день проведения акции было собрано до 100 подписей в каждом крупном городе, которые будут поданы в органы власти и покажут, что украинские граждане выступают против ограничения их права на свободу собраний”, – сказал В.ЧЕМЕРИС. Подписи под петицией собирают координаторы во всех областных центрах Украины и в Крыму. Также все желающие могут оставить свою подпись он-лайн на сайте www.zmina.org.ua.