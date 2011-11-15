В гидрометцентре рассказали, какой будет зима

Зимой в Украине температурный режим ожидается близким к норме, а периоды существенных понижений температуры возможны в середине и второй половине января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила САВЧЕНКО.

Также она отметила, что в ближайшее время резких изменений погодных условий на территории Украины не будет.

В свою очередь, директор Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил, что в период с 25 по 30 ноября возможно существенное похолодание, однако уже в начале декабря наступит потепление.

Он добавил, что первый месяц зимы будет характеризоваться постоянными изменениями погодных условий (похолодание, потепление, выпадение снега и его таяние) и большим количеством осадков.

По словам начальника отдела агрометеорологии Татьяны АДАМЕНКО, если прогнозы исполнятся, и зима действительно будет «теплой» и снежной, это пойдет на пользу сельскому хозяйству и озимым культурам.

Также Н.КУЛЬБИДА отметил, что этой зимой ожидается большое количество неблагоприятных погодных явлений, в частности, связанных с усилением ветра, метелями, снежными заносами, гололедицей, что обычно приводят к нарушению энергоснабжения населенных пунктов. По его словам, причиной этого является не лучшее состояние украинских энергосетей, и усиление ветра даже до 15-18 м/с приводит к срабатыванию систем защиты и отключению от электроснабжения.