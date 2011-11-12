Рыбачук подсказывает Януковичу, как бороться с коррупцией

Подбор кадров действующей власти заключается в том, что берут тех, кто родился в Макеевке Донецкой области. Об этом в интервью "Газеті по-українски" сказал экс-глава Секретариата президента Олег Рыбачук.

"Берут тех, кто родился в Макеевке. Результат - партия одного региона с колоссальной некомпетентностью. Вертикаль власти - это как трубы, по которым должно что-то умное течь. Но, кроме наличных, этими трубами ничего не проходит. Проблем не решают. Реформа - это другое функционирования власти на уровне структуры, механизма принятия решений. Нужна полная прозрачность. Перед тем, как принять какое-то решение, в Европе появляется проект, его проговаривают во власти, оппозиции, в обществе. Тогда выписывают чистовик и только потом принимают. Проекты указов администрации президента должны за две недели вывешивать на ее сайте. В Украине же, когда выходит указ, о нем никто ничего до этого не слышал", - рассказал политик.

Виктору Януковичу надо было начинать с базовых вещей, считает Рыбачук.

"Если хочешь бороться с коррупцией, нужно людям лучше платить, а не образовывать различные "антикоррупционные бюро". Надо минимум регулирования и свободная пресса. Пресса должна выступать в роли своеобразной прокуратуры. Любая публикация должна быть основанием для возбуждения дела. Так происходит на мероприятии. Министр попал в скандал - за два дня подает в отставку, а тогда идет расследование.

Почему везде кризис, а Польша выстояла и поднялась? Потому что это страна миллионов мелких независимых собственников. Они не дают взяток, не кормят полицию. Их невозможно сломать, потому что они работают в реальном секторе: деньги - товар - деньги. А у нас абсолютно сознательно уничтожают малый и средний бизнес. Колоссальная проблема Януковича - "Межгорье". Он говорит: "Руки поотрываю за коррупцию, ноги" - так начинай со своих рук и ног... Нельзя бороться с чужой коррупцией, а свою не трогать", - подытожил Рыбачук.