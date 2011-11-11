Тигипко не исключает, что со временем возглавит избирательный список ПР

Действующий вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО пока не претендует на то, чтобы возглавить список Партии регионов на парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Думаю, нет», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли он возглавить избирательный список ПР.

С.ТИГИПКО отметил, что сейчас перед ним стоит другая задача – проводить непопулярные реформы.

Он подчеркнул, что эти реформы будут сложно восприниматься людьми, но понимание того, что они были необходимы придет позже.

При этом С.ТИГИПКО не исключил, что может возглавить избирательный список Партии регионов позже.

«В перспективе – посмотрим. Может, и список возглавим», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он предположил, что в результате проведения реформ рейтинги Партии регионов будут падать.

«Сейчас достаточно долго Партия регионов и ее союзники во власти. Сейчас будут падать рейтинги, хотят они того или не хотят. Ответом на эти рейтинги будет только одно – глубокие реформы», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что не пойдет в оппозицию, даже если его работа в правительстве не будет приносить позитивные результаты в виде реализации реформ и продолжения сотрудничества с МВФ.