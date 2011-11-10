От Пшонки требуют разобраться с принудительными отпусками учителей

Народный депутат, член президиума политсовета «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ обратилась к Генеральному прокурору с требованием провести проверку действий чиновников ряда областей относительно принуждения учителей идти в отпуск без содержания для экономии средств местного бюджета.

Как сообщает пресс-служба партии, также депутат требует привлечь к ответственности виновных в противозаконных действиях должностных лиц.

Л.ГРИГОРОВИЧ отмечает, что факты таких правонарушений зафиксированы в Тернопольской, Донецкой и Полтавской областях. Однако, по словам народного депутата, аналогичная ситуация с незаконным принуждением учителей идти в отпуска без содержания для экономии средств распространена по всей стране.

«Отпуск всегда оформляется как якобы добровольное решение учителей, хотя, бесспорно, подобные заявления пишутся под давлением администрации», - говорится в обращении.