Выставка современного искусства Donetsk goes contemporary
В пятницу, 11 ноября, в рамках второго сезона культурного проекта Art Point в Донецке состоится выставка современного искусства Donetsk goes contemporary.
Кураторами выставки стали два всемирно признанных автора – Андрей ЛОГИНОВ (Беларусь/Германия) и Стив СХЕПЕНС (Бельгия).
На выставке будут представлены работы 13 мастеров (художников, скульпторов и фотографов) из 9-ти стран мира, которые прожили в Донецке 10 дней и имели возможность творить без ограничений в свободе своих арт-высказываний:
Деян КАЛУДЬЕРОВИЧ (Dejan Kaludjerovic), Сербия/Австрия - инсталляция и перформанс;
Мэтт МАЛИКАН (Matt Mallican), США – живопись;
Франц РОДВАЛЬТ (Franz Rodwalt), Германия – скульптура;
Лидди ШЕФФКНЕХТ (Liddy Scheffknecht), Австрия – видео;
Сантьяго СЬЕРРА (Santiago Sierra), Испания – перформанс;
Вадим ВОСТЕРС (Vadim Vosters), Бельгия - инсталляция и перформанс;
Проект AES+F grouр, Россия – видео;
«Синие носы» (Blue Noses), Россия – инсталляция;
Сергей БРАТКОВ (Sergey Bratkov), Украина – фото;
Игорь ГУСЕВ (Igor Gusev),Украина - живопись и инсталляция;
Ната ТРАНДАФИР (Nata Trandafir), Украина - живопись и инсталляция;
Андрей ЛОГИНОВ (Andrei Loginiv), Беларусь / Германия – фото;
Стив СХЕПЕНС (Steve Schepens), Бельгия – перформанс.
Торжественное открытие выставки состоится 11 ноября в 16.00 на 20-м этаже ТРЦ Green Plaza (Донецк, ул. Артема, 51-А).
Выставка будет открыта до 12 декабря 2011 года.
*** Культурный проект Art Point был инициирован Компанией СКМ в 2010 году. Идея проекта объединила несколько задач: во-первых, найти современный язык, способный описать Донецк таким, каким он есть сегодня; во-вторых, дать возможность жителям и гостям города сформировать свое новое представление об одном из крупнейших городов Украины
Первая выставка была приурочена к 10-летию компании, и СКМ намерена сделать этот проект ежегодным.
С информацией об Art Point – 2010 можно ознакомиться на сайте СКМ.