В пятницу, 11 ноября, в рамках второго сезона культурного проекта Art Point в Донецке состоится выставка современного искусства Donetsk goes contemporary.

Кураторами выставки стали два всемирно признанных автора – Андрей ЛОГИНОВ (Беларусь/Германия) и Стив СХЕПЕНС (Бельгия).

На выставке будут представлены работы 13 мастеров (художников, скульпторов и фотографов) из 9-ти стран мира, которые прожили в Донецке 10 дней и имели возможность творить без ограничений в свободе своих арт-высказываний:

Деян КАЛУДЬЕРОВИЧ (Dejan Kaludjerovic), Сербия/Австрия - инсталляция и перформанс;

Мэтт МАЛИКАН (Matt Mallican), США – живопись;

Франц РОДВАЛЬТ (Franz Rodwalt), Германия – скульптура;

Лидди ШЕФФКНЕХТ (Liddy Scheffknecht), Австрия – видео;

Сантьяго СЬЕРРА (Santiago Sierra), Испания – перформанс;

Вадим ВОСТЕРС (Vadim Vosters), Бельгия - инсталляция и перформанс;

Проект AES+F grouр, Россия – видео;

«Синие носы» (Blue Noses), Россия – инсталляция;

Сергей БРАТКОВ (Sergey Bratkov), Украина – фото;

Игорь ГУСЕВ (Igor Gusev),Украина - живопись и инсталляция;

Ната ТРАНДАФИР (Nata Trandafir), Украина - живопись и инсталляция;

Андрей ЛОГИНОВ (Andrei Loginiv), Беларусь / Германия – фото;

Стив СХЕПЕНС (Steve Schepens), Бельгия – перформанс.

Торжественное открытие выставки состоится 11 ноября в 16.00 на 20-м этаже ТРЦ Green Plaza (Донецк, ул. Артема, 51-А).

Выставка будет открыта до 12 декабря 2011 года.

*** Культурный проект Art Point был инициирован Компанией СКМ в 2010 году. Идея проекта объединила несколько задач: во-первых, найти современный язык, способный описать Донецк таким, каким он есть сегодня; во-вторых, дать возможность жителям и гостям города сформировать свое новое представление об одном из крупнейших городов Украины

Первая выставка была приурочена к 10-летию компании, и СКМ намерена сделать этот проект ежегодным.

С информацией об Art Point – 2010 можно ознакомиться на сайте СКМ.