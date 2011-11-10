Глава МИД: Румыния не имеет к Украине территориальных претензий

Румыния не имеет к Украине территориальных претензий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор БАКОНСКИ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО сегодня в Киеве.

«Румыния является сторонником неприкосновенности границ стран. Мы не принимали на себя никаких претензий относительно территориальной целостности других стран», - сказал Т.БАКОНСКИ.

По его словам, Румыния защищает свою территориальную целостность как член ЕС и НАТО.

Министр также выразил убеждение, что судьба румынской общины в Украине улучшится вместе с улучшением содержания двустороннего диалога между Украиной и Румынией.